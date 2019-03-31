С 1 апреля 2019 года вступает в силу решение Совета директоров Банка России о повышении на 30 процентных пунктов надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам.

Как изменения отразятся на ставках кредитования рассказал "Российской газете" шеф-аналитик ГК ТелеТрейд Петр Пушкарев.

По его словам, для заемщиков, которые берут кредит без залога, это может грозить повышением ставок на 1-2%.

Это, в свою очередь, может уменьшить количество желающих взять кредит. Да и банки станут внимательнее изучать платежеспособность клиентов.

Как считает Пушкарев, это мера правильная в виду того, что объем закредитованности населения растет быстрее, чем его доходы.

Это повышает риск неисполнения кредитных обязательств и в конечном итоге при неосторожном менеджменте может даже привести к краху некоторых финансовых организаций.

"Эта мера верная, и она нужна, чтобы не поставить в будущем под угрозу устойчивость банков из-за их не всегда умеренных аппетитов к росту необеспеченного кредитования, из-за их, возможно, недостаточной осторожности", — констатировал эксперт.