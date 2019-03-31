Правительственная комиссия по профилактике правонарушений поддержала позицию Минздрава России о едином регулировании электронных и обычных сигарет, сообщает "Интерфакс".

Минздраву получено разработать и согласовать с другими ведомствами поправки в законодательство, которые уравняют курение и использование, к примеру, вейпа для получения никотина.

Из этого следует, что запреты на курение в общественных местах будут распространяться также на вейп и другие подобные ему устройства.

Напомним, согласно федеральному закону курить нельзя в спортивных, медицинских, образовательных и молодежных учреждениях, в общественном транспорте, метро, аэропорту, не ближе 15 метров к вокзалу, в учреждениях, лифтах, на пляжах и детских площадках, на предприятиях общепита, рынках, гостиницах и других бытовых, социальных и жилищных учреждениях.