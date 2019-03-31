Крупнейшие российские банки снижают ставки по вкладам в валюте, сообщают "Ведомости".
Так, только за последние десять дней марта такую меру применили шесть банков из ТОП-30.
До недавнего времени в долларовых вкладах можно было рассчитывать на доходы до 3% в год, в евро – до 1%.
Но и эти не самые высокие показатели сейчас снижаются. В качестве причин этому называют сохранение ФРС США ключевой ставки и стабилизацию желания вкладчиков иметь собственный депозит.
Ранее банкам приходилось повышать ставки, чтобы замедлить отток вкладчиков.
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