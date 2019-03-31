Крупнейшие российские банки снижают ставки по вкладам в валюте, сообщают "Ведомости".

Так, только за последние десять дней марта такую меру применили шесть банков из ТОП-30.

До недавнего времени в долларовых вкладах можно было рассчитывать на доходы до 3% в год, в евро – до 1%.

Но и эти не самые высокие показатели сейчас снижаются. В качестве причин этому называют сохранение ФРС США ключевой ставки и стабилизацию желания вкладчиков иметь собственный депозит.

Ранее банкам приходилось повышать ставки, чтобы замедлить отток вкладчиков.