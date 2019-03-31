Барнаульский зоопарк "Лесная сказка" на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" опубликовал несколько видеозаписей с немого подросшими гималайскими медвежатами.

На них видно, как совсем еще небольшие зверьки выглядывают из своей "берлоги". По словам сотрудников зверинца, удача первыми увидеть медвежат уже улыбнулась нескольким посетителям.

Напомним, два медвежонка родились у пары гималайских медведей в барнаульском зоопарке. Детеныши 7-летнего Жоры и 10-летней Даши появились на свет 18 января. По словам специалистов, уже в середине марта медвежата начнут выходить на прогулки по вольеру.