Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский прокомментировал выпущенный российскими артистами ролик в его поддержку, сообщает "Украинская правда".

Он назвал Ивана Охлобыстина и Михаила Пореченкова идиотами и предположил, что за такое выступление им заплатили.

Напомним, ранее в Instagram Охлобыстина появилось совместное видео с Пореченковым, где они, предварительно выпив что-то из пластиковых стаканов, выкрикивают "Только Зеленский!".

Градуса такой "поддержке" придает тот факт, что перед этим один из актеров говорит знаменитую фразу "Крым – наш".

Напомним, сегодня, 31 марта, проходят выборы президента Украины и Зеленский считается главным фаворитом на этот пост.