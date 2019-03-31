Французский поэт, писатель и музыкант Кассаб Самир Жильбер Синуэ не смог добиться признания плагиатом песни Филиппа Киркорова "Шелковая нить" в российских судах и теперь намерен отстаивать свое авторское право в Европейском суде по правам человека.

Сторона истца уверена, что они проиграли дело только потому, что в России "вообще не развита" отрасль защиты авторского права в музыке, сообщает ТАСС.

"Суды не имеют опыта, нет судей, обладающих специальными знаниями в области авторского права, в стране нет квалифицированных музыкальных экспертов по вопросам плагиата музыкальных произведений, что приводит к существенным нарушениям базовых принципов справедливого судебного разбирательства в отношении Самира Кассаба", – заявил адвокат французского музыканта Игорь Трунов.

Напомним, ранее Жильбер Синуэ подал иск на сумму 15,5 млн рублей к певцу Филиппу Киркорову и его компаниям за плагиат одной из известных композиций, которую исполняла певица Далида (1933-1987).

Речь в иске идет о песне под названием Helwa ya Baladi ("Моя прекрасная родина"), зарегистрированной в авторском обществе Республики Франция в 1978 году и впервые исполненной певицей в декабре 1979 года. Истец настаивает, что Киркоров исполняет эту песню на русском языке под названием "Шелковая нить". Она выходила в составе трех альбомов исполнителя.

Как следует из искового заявления, Киркоров использует чужое авторское произведение, "значительно переделав его без согласования с авторами", при этом ничего за это не заплатив и не согласовав использование композиции.

Истец настаивает, что многократное использование композиции в творчестве Киркорова причинило французским авторам серьезный материальный ущерб.

Певица Далида (настоящее имя Иоланда Кристина Джильотти) – итальянка, родилась в Каире, переехав в Париж, прославилась в 1956 году после исполнения песни Bambinо. По всему миру продано более 170 млн пластинок исполнительницы.