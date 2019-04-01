Апрель начинается в Алтайском крае с теплой, но ветреной погоды, а местами в регионе ожидаются осадки.

"В восточных районах осадки в виде дождя и мокрого снега, гололедные явления, на дорогах гололедица. Утром в западных районах местами туман", – говорится в прогнозе алтайского ЦГМС на понедельник, 1 апреля.

Дневные температуры в крае составят +4…+9 градусов, в южных районах до +15 градусов. Ветер юго-западный, 3-8 метров в секунду, местами порывы до 10-15 метров.

В Барнауле будет преимущественно без осадков, на дорогах гололедица. Днем в краевой столице будет +7…+9 градусов. Ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду.