Фото: avito.ru

Двухуровневую квартиру площадью 179 квадратных метров продают в центре Барнаула за 12 миллионов рублей, сообщается на сайте avito.ru.

Жилье расположено в кирпичном доме на улице Молодежной, находится на пятом и шестом этажах. На первом уровне – кухня, зал и санузел. На втором уровне – две спальни, кабинет, ванная комната и кладовая.

Очень светлая и просторная квартира (потолки в зале и кабинете – четыре метра), охраняемая территория, парковочные места, гараж", – отмечает автор объявления.

В пяти минутах ходьбы от дома расположены детский сад №193 и гимназия №42.