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Цукерберг поддержал госрегулирование интернета

, ИА "Амител"
Основатель Facebook призвал власти активнее регулировать правовое поле Сети
Бизнесмен призвал власти активнее участвовать в контроле действий пользователей в Сети / Фото: fortune.com

Бизнесмен призвал власти активнее участвовать в контроле действий пользователей в Сети / Фото: fortune.com

Основатель и владелец Facebook Марк Цукерберг считает, что правовое регулирование интернета властями необходимо, сообщает РИА Новости.

Более того, бизнесмен призвал власти активнее участвовать в контроле действий пользователей в Сети.

"Обновляя правила для интернета, мы можем сохранить лучшее, что в нем есть, — свободу самовыражения для людей и свободу создавать новое для предпринимателей, при этом защищая общество от вреда больших масштабов", — выразил свое мнение владелец Facebook.

В числе сфер, требующих новых стандартов, Цукерберг назвал распространение вредного контента, вмешательство предвыборные кампании, конфиденциальность и передача данных.

В частности, он считает, что именно стандартизация последнего аспекта значительно упростит контроль за тем, что происходит в виртуальном пространстве и поможет эффективно бороться с вредоносным контентом.

При этом он уверен, что в такой борьбе должны сплотиться большинство стран, приняв единые стандарты в соответствии с Общим регламентом о защите персональных данных ЕС.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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