Американские ученые из Университета Маршалла провели исследование, которое подтвердило гипотезу о том, что потребление грецких орехов помогает бороться с раком молочной железы, сообщает oane.ws.

Для этого они отобрали две группы женщин с новообразованиями в молочной железе и одной из них ежедневно до самой операции давали 60 граммов плодов грецкого ореха.

В результате исследования удаленных опухолей выявлено, что у женщин из опытной группы наблюдались генные изменения, свидетельствующие о повышенной сопротивляемости болезни.

"Результаты подтверждают гипотезу о том, что у людей потребление грецкого ореха может подавлять рост и убивать рак молочной железы", — констатировал доктор Элейн Хардман.

Также специалисты отметили, что потребление грецкого ореха уменьшает риск возникновения заболевания, то есть его можно потреблять для профилактики.