Сводные данные о размере средних заработных плат в регионах Сибирского федерального округа за январь текущего года опубликовал Новосибирскстат.

В Алтайском крае данный показатель остается самым скромным. Как ранее сообщал портал Amic.ru, по итогам первого месяца этого года размер средней зарплаты был равен 23 941 рублю.

Во всех остальных регионах Сибири данное значение больше, а в среднем по федеральному округу оно составляет 36 850 рублей.

"Среди регионов, входящих в состав округа, более высокий уровень заработной платы зарегистрирован в Красноярском крае, Иркутской, Кемеровской и Томской областях, что во многом объясняется особенностями отраслевой структуры экономики этих регионов и величиной применяемого районного коэффициента", — добавляют в Новосибирскстате.

Далее приводится размер среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников предприятий и организаций СФО по различным отраслям (для увеличения нажмите на таблицу):