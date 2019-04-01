"Зеленский – наш друг": Охлобыстин ответил на оскорбление

Российский актер Иван Охлобыстин на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" ответил на оскорбление шоумена, претендующего на пост президента Украины, Владимира Зеленского.

За шуточный ролик, выпущенный Охлобыстиным и Пореченковым в "поддержку" Зеленского, последний назвал их "идиотами".

"Обидно. Мы считали его умным человеком, – написал россиянин. – Мы прощаем его. Он в "ситуации". Мы понимаем это. Что бы там ни было, Зеленский – наш друг".

При этом артист уточнил, что выпущенное ими видео с выкриками "За Зеленского" было не политическим, а юмористическим.

"Мы просто прикалывались", – уточняет Охлобыстин.

Напомним, в воскресенье, 31 марта, состоялись выборы президента Украины. По итогам обработки пятой части бюллетеней Владимир Зеленский лидирует.