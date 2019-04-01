"Зеленский – наш друг": Охлобыстин ответил на оскорбление

Российский актер Иван Охлобыстин на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" ответил на оскорбление шоумена, претендующего на пост президента Украины, Владимира Зеленского.
За шуточный ролик, выпущенный Охлобыстиным и Пореченковым в "поддержку" Зеленского, последний назвал их "идиотами".
"Обидно. Мы считали его умным человеком, – написал россиянин. – Мы прощаем его. Он в "ситуации". Мы понимаем это. Что бы там ни было, Зеленский – наш друг".
При этом артист уточнил, что выпущенное ими видео с выкриками "За Зеленского" было не политическим, а юмористическим.
"Мы просто прикалывались", – уточняет Охлобыстин.
Напомним, в воскресенье, 31 марта, состоялись выборы президента Украины. По итогам обработки пятой части бюллетеней Владимир Зеленский лидирует.
Комментарии
Сейчас Порошенко позвонит Путину и скажет: "Научи! Прощу Крым, отдам Донбасс!!"
Этому не учат...
Не получилось у двух идиотов подмазаться, теперича в друзья навязываются...
только идиот не поймет, это был стеб. ради популярности. и это получилось
конечно Зеленский уже сейчас круче, чем эти 2 актера и юмориста
но и быть Президентом это большая ответственность, которая нужна далеко не каждому
Президентом это большая ответственность, которая нужна далеко не каждому
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1.04.2019 10:14
гiсть, если работать по Божески, то успех будет, а если управлять по дьявольски, врать, хитрить, обещать и не выполнять, выкручиваться из любого положения, лицемерит, украсть что "плохо" лежит, у обывателя, это высший пилотаж политика, и наши маргарино-майонезные тетки в истерике кричат - путин - наш великий президент....... Крах будет обеспечен.
1.04.2019 10:14
гiсть
Только идиот не поймет почему эта братва стебется не над своим, а над чужим...
Только очень большая клоунада может выбрать себе президента клоуна, абсолютно некомпетентного в политике.
Боря, крах у вас в мозгах, при чем давно..