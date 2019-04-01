По факту произошедшего проводится доследственная проверка / Фото: vk.com/incident_rubtsovsk

Три человека, включая двоих детей, пострадали при столкновении автомобилей в Рубцовском районе Алтайского края.

Как сообщили в ГУ МВД по региону, авария произошла 31 марта на 274-м километре автодороги А-322 Барнаул – Рубцовск – Республика Казахстан, в районе села Захаровка.

По предварительным данным, водитель 1947 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-21110, двигаясь со стороны Барнаула в направлении Рубцовска, при совершении поворота налево не уступил дорогу автомобилю Creta под управлением водителя 1983 года рождения, двигавшемуся во встречном направлении, и допустил столкновение.

В результате аварии в Рубцовскую городскую больницу № 1 с травмами различной степени тяжести госпитализированы три человека: водитель автомобиля ВАЗ, мальчик 2013 года рождения и девочка 2007 года рождения – пассажиры автомобиля Hyundai.

По факту ДТП проводится проверка.