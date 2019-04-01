Общегородской субботник в Барнауле состоится в этом году 19 апреля, сообщили в пресс-центре администрации краевой столицы.

С сегодняшнего дня и до конца апреля в городе проходит месячник весенней санитарной очистки и благоустройства.

В течение месяца горожане будут очищать улицы, тротуары, дворы и зеленые уголки.

Также стоит особо отменить, что с 18 по 25 апреля на городском полигоне твердых бытовых отходов будут принимать санитарный мусор без оплаты.