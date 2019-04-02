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Грандиозный кроссовер от Marvel "Мстители: Финал", веселый "Шазам!" от DC, перезапуск "Хэллбоя", а также картина о легендарном танцовщике Рудольфе Нурееве. Предлагаем ознакомиться с самыми яркими премьерами августа.