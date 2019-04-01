Личности злоумышленников, похитивших у жительницы Барнаула около 30 тысяч рублей, устанавливают полицейские.

Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, накануне днем на сотовый телефон молодой девушки позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Злоумышленник сказал, что банк проводит акцию и предложил увеличить сумму кешбэка по карте.

"Для подключения данной услуги клиентке необходимо выполнить ряд операций. Следуя указаниям мнимого сотрудника кредитно-финансовой организации, потерпевшая предоставила неизвестному персональные данные банковской карты, а также коды доступа из смс-сообщений. Вскоре со счета девушки были похищены около 30000 рублей", – констатируют в правоохранительном ведомстве.

Горожанка поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полиции. По данному факту возбуждено уголовное дело.