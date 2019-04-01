Личности злоумышленников, похитивших у жительницы Барнаула около 30 тысяч рублей, устанавливают полицейские.
Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, накануне днем на сотовый телефон молодой девушки позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Злоумышленник сказал, что банк проводит акцию и предложил увеличить сумму кешбэка по карте.
"Для подключения данной услуги клиентке необходимо выполнить ряд операций. Следуя указаниям мнимого сотрудника кредитно-финансовой организации, потерпевшая предоставила неизвестному персональные данные банковской карты, а также коды доступа из смс-сообщений. Вскоре со счета девушки были похищены около 30000 рублей", – констатируют в правоохранительном ведомстве.
Горожанка поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полиции. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Комментарии
Кээээшбээк!!!
"Горожанка поняла, что стала жертвой мошенников...", мне эта ситуация напоминает анекдот:
Проститутка сдает деньги в парижский банк.
— Мадам, — говорит ей служащий, — пардон, но эти деньги фальшивые!
— Боже мой, — кричит она, — выходит, меня изнасиловали!
откуда у людей столько свободных денег?
вот думается захотят меня мошейники обуть - а у меня никопейки нигде