Алексей Ощепков, магистрант кафедры малого бизнеса в сварочном производстве факультета специальных технологий АлтГТУ стал победителем второй международной научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов и студентов "Электрофизические методы обработки в современной промышленности". Конференция прошла на базе Пермского национального исследовательского политехнического университета. Алексей награжден дипломом первой степени.

Алексей представил проект внедрения прорывных технологий сварки и наплавки в инновационную промышленность города Барнаула. Он предложил внедрить в производство метод сверхзвуковой газопорошковой наплавки. Дело в том, что на предприятиях популярен метод ручной дуговой наплавки. Это самый легкий и дешевый способ, но он требует от сварщика высокой квалификации и является энергозатратным.

Как отмечает Алексей, способ сверхзвуковой газопорошковой наплавки имеет гораздо больше преимуществ. "Используя этот метод, можно восстановить деталь с меньшими трудозатратами, – подчеркнул Алексей. – Кроме того, восстанавливаемая поверхность будет служить дольше, а при нанесении специальной обработки на деталь можно увеличить срок ее эксплуатации".

По словам молодого исследователя, он готов помочь предприятиям восстановить изношенные детали, применяя более прогрессивные методы. А у предприятий появится возможность изучить их преимущества.

Добавим, проект Алексея Ощепкова поддержан грантом администрации города в области науки для молодежи.