Минфин отреагировал на инициативу Минздрава понизить потребление напитков с содержанием сахара, сообщает "Коммерсант".
Ведомство направило в правительство предложение отменить льготную налоговую ставку на безалкогольные напитки, в том числе содержащие сахар, а также фруктовые соки с добавлением сахара для детского питания, которые содержат повышенное содержание сахара.
Инициаторы считают, что это будет способствовать уменьшению производителями доли сахара в продукции.
В то же время эксперты опасаются несколько другого эффекта: повышения цен и снижения спроса.
Комментарии
по-моему льготный НДС (10%) только в детских соках, причем в таре только 0.2 литра. и наверное, меньше, если такая бывает. ниачом в общем
Соки воды подорожают из- за нашей весовой! Принять к ограничению погрешность весов в 500 кг и возвести это в закон - гениально для экономики АК ! Весь Апрель будем возить не 20 т , а всего лишь 18 т . и так копеечка к копеечке из карманов потребителей на погрешность наших весов и утекает.
они и так подорожали, а вообще все что с сахаром это уже не сок, а нектар