Американский рэпер Nipsey Hussle, считающийся талантливым и подающим большие надежды исполнителем, погиб насильственной смертью в Лос-Анджелесе, сообщает NBC News.

Его застрелили неизвестные у собственного магазина одежды, после чего скрылись.

Известно, что помимо музыканта при стрельбе пострадали еще два человека.

Nipsey Hussle умер в возрасте 33 лет. Он известен любителям американского рэпа совместными треками с такими исполнителями как Drake, Snoop Dogg, The Game, Tyga, Young Thug и другие.

В 2018 году вышел его альбом Victory Lap. До этого он выпустил десяток микстейпов и снялся в нескольких фильмах. В кино "Гнев Кейна" он исполнил главную роль.