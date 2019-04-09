Весна – не только смена календарного сезона: для автомобилистов это еще и смена зимней резины на летнюю, когда актуальным становится вопрос, где купить хорошие шины и как их правильно выбрать. Сегодня, когда на рынке обилие предложений как отечественных, так и импортных покрышек, запутаться довольно легко. Однако вне зависимости от страны-производителя автолюбителям следует помнить, что при выборе шин нужно не только учитывать их размер и оценивать качество изготовления, но и принимать во внимание ряд других важных параметров, одним из которых является рисунок протектора. На что влияет этот критерий и как сделать грамотный выбор? Разбираемся с порталом Amic.ru.

ЧЕТЫРЕ ВИДА РИСУНКА: ПЛЮСЫ И МИНУСЫ

Эксперты считают, что если от конструкции каркаса шины зависит ее надежность, то качество сцепления на различных видах дорожного покрытия и, как следствие, управляемость и проходимость автомобиля, его скорость и уровень шума определяются рисунком протектора. Удивительно, но такая, казалось бы, второстепенная деталь, как рисунок на покрышке, во многом влияет на нашу безопасность и комфорт на дороге.

Несмотря на технический прогресс, идеальной модели шин с универсальным рисунком до сих пор не изобрели: ни одна из них не может обеспечить автомобилю и скоростную езду на асфальте, и высокую проходимость на бездорожье одновременно. Поэтому рисунок протектора должен подбираться под определенный набор условий эксплуатации машины. Всего существует четыре вида рисунка, каждый из которых имеет как свои достоинства, так и свои недостатки.

Симметричный ненаправленный протектор

Этот рисунок является весьма практичным: он позволяет автомобилю передвигаться по любым дорожным покрытиям и подходит для летней и зимней резины, поэтому новые автомобили чаще всего укомплектованы шинами именно с таким протектором. Покрышки с таким рисунком хорошо подходят автовладельцам с размеренным стилем вождения, для комфортного передвижения по городу. Они имеют низкий уровень шума и относительно невысокую стоимость. Кроме того, этот рисунок идеален для запасного колеса. Однако на трассе, на высокой скорости такие шины не очень хорошо "держат" дорогу, а при передвижении на них по лужам может возникнуть опасный эффект аквапланирования (скольжение из-за потери сцепления с дорогой).

Симметричный направленный протектор

В народе такой рисунок называют "елочкой", а шины с таким протектором — "дождевыми" за их способность обеспечивать идеальное сцепление, а значит, безопасность, на мокрой или грязной дороге, защиту от эффекта аквапланирования и отличную управляемость при любых погодных условиях. Покрышки с "ёлочками" отлично "слушаются" руля и прекрасно подходят для зимы, особенно в условиях города. К их недостаткам можно отнести шумность при езде по сухому асфальту и снижение управляемости на дорогах с некачественным покрытием.

Асимметричный ненаправленный протектор

Шины с таким рисунком обеспечивают динамичное маневрирование, высокую информативность управления и устойчивость автомобиля на высоких скоростях при низком уровне шума, что делает такие покрышки подходящими для спорткаров, машин премиум сегмента, для любителей агрессивного стиля вождения и быстрой езды. Однако асимметричный ненаправленный рисунок протектора не годится для езды по бездорожью и по дорогам с плохим качеством покрытия: в салоне будут чувствоваться все бугры, выбоины и неровности. Кроме того, у таких шин достаточно высокая цена.

Асимметричный направленный протектор

Это довольно редкий вид протекторного рисунка, разработанный в начале 2000-х годов. Преимущество такой модели – в попытке совмещения эффективного сцепления на сухом асфальте и хорошей управляемости на мокрой дороге. Однако из-за трудностей с установкой и обслуживанием данных шин от их производства пришлось отказаться.

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Теперь вы знаете, как правильно выбрать рисунок протектора в зависимости от стиля вождения и условий эксплуатации. Однако сам по себе рисунок протектора, конечно же, не является гарантией того, что выбранная шина будет идеальной. При грамотном подборе "обуви" для вашего "железного коня" нужно учитывать и состав резиновой смеси (эластичность либо жесткость резины), и качество изготовления, и бренд, и цену. Выбрать шины с учетом всех этих параметров вам с удовольствием помогут в дискаунтере "А-Диск".

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*Кэпсен — прим.ред.