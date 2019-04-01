Уголовное дело против барнаульского врача акушера-гинеколога прекращено в связи с примирением с потерпевшей, сообщили в краевой прокуратуре.

Медика обвиняли в причинении тяжкого вреда здоровью потерпевшей по неосторожности, совершенном вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей.

Обстоятельства дела таковы. После поступления в стационар потерпевшей с кровотечением и возникновении необходимости переливания крови ею была неверно определена и перелита иная группа крови, что привело к возникновению острой печеночно-почечной недостаточности, чем причинен тяжкий вред здоровью.

Только благодаря вовремя оказанной медицинской помощи был достигнут благоприятный для пациентки исход.

"В связи с полным возмещением материального и морального вреда потерпевшей уголовное дело по ее ходатайству было прекращено в связи с примирением сторон", — добавляют в правоохранительном ведомстве.

Постановление не вступило в законную силу.