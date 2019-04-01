Сезон активности клещей начался в Алтайском крае – присасывание опасных членистоногих уже пережили несколько человек.
"По данным оперативного еженедельного мониторинга, 25 марта зарегистрированы первые случаи присасывания клещей у взрослых жителей в Красногорском, Бийском и Петропавловском районах Алтайского края. Регистрируют завозные случаи из Республики Алтай. Пострадавшим ввели иммуноглобулин, установили медицинское наблюдение", – сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
Что касается пика активности клещей, то он прогнозируется на май.
Напомним, ранее специалисты сообщали, что в этом году Алтайский край может пережить настоящее нашествие клещей.
Дело в том, что за последние годы зимы в регионе были в основном теплыми и популяция клещей не снижалась.
Комментарии