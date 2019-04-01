Ругать и брань в адрес судьи стоила обвиняемому в Алтайском крае удлинения своего срока.

Как сообщили в краевой прокуратуре, в прошлом году в производстве Индустриального районного суда Барнаула находилось уголовное дело в отношении молодого мужчины и его соучастника, обвинявшихся в совершении ряда тайных хищений дорогостоящих автомобилей.

"Будучи недовольным ведением процесса судьей осужденный в присутствии других участников неоднократно в июне и октябре 2018 года высказал в его адрес оскорбительные слова, которые экспертом-лингвистом определены как бранные, неприличные", – уточняют в правоохранительном ведомстве.

В итоге наказание в отношении обвиняемого было сложено и ему окончательно определили к отбытию девять лет и четыре месяца лишения свободы со штрафом 800 тысяч рублей и ограничением свободы один год 10 месяцев.