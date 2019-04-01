Фото: kino-teatr.ru
На Украине проходят выборы президента, и возглавляет гонку после подсчета 40,2% протоколов Владимир Зеленский. Вместе с ним во второй тур, который состоится 21 апреля, выходит действующий президент Петр Порошенко (16,65%) и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко (13,1%).
Зеленский – КВНщик, шоумен, актер, режиссер и сценарист. Получил известность в играх КВН, был капитаном команды "95-й квартал" (Кривой Рог). Все симпатизировали яркому артистичному юноше в кожаных штанах. Известно, что еще учась в школе, мечтал стать дипломатом и даже готовился к поступлению в МГИМО. Однако поступил в Криворожский экономический институт Киевского национального экономического университета, в котором он получил юридическое образование. Правда, по специальности никогда не работал впоследствии.
После КВНа на базе творческого коллектива команды "95-й квартал" была создана "Студия Квартал 95", где Зеленский стал художественным руководителем и лидером. Студией было создано несколько телевизионных проектов, где Зеленский помимо прочего также принимал участие как актер. В 2006 году Зеленский принимал участие в украинской версии проекта "Танцы со звездами—1".
Артист женат на Елене Зеленской (Кияшко), с которой знаком был со школы. У пары двое детей.
Комментарии
Так сразу и слуга, не успел еще послужить народу, да и на оскорбление смахивает...
это название фильма
это его роль в сериале, где он играет президента
Украина всегда хотела Президента Владимира!
мечты сбываються!
кроме того он молодой и энергичный!
Хороший кстати сериал (1 часть)
Ну, тут хотя бы видно, что президентом может стать тот, за кого голосовали! Чего не скажешь про нас!