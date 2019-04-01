Действующий президент Украины Петр Порошенко за год перед президентскими выборами заработал 1,55 млрд грн (56,9 млн долларов), сообщает "Коммерсантъ".

Примечательно, что годом ранее его декларация доходов содержала куда более скромные сведения. Они были ниже заявленных доходов за 2018 год более чем в 95 раз.

При этом большую часть доходов политик получил от швейцарской компании Rothschild Trust Schweiz AG. Общая сумма дивидендов составила 1,1 млрд гривен (40,4 млн долларов).

Напомним, что в этом году срок первого президентства Порошенко истекает. Он принял участие в выборах, которые прошли 31 марта 2019 года. По результатам подсчета пятой части бюллетеней, он занимает второе место.