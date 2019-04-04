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Войти в зону комфорта: почему люди со всей страны едут в Белокуриху

, ИА "Амител"
Этот гостеприимный курорт словно создан для тех, кто желает совместить приятное с полезным, а работу – с отдыхом

Белокуриху не зря именуют "алтайской Швейцарией": ее природные особенности – мягкий климат, кристальный горный воздух и термальные воды, а также обилие возможностей для активного и оздоровительного отдыха действительно роднят ее со знаменитым альпийским курортом. Но есть еще один немаловажный фактор, который привлекает отдыхающих со всей страны: это высокий уровень сервиса и комфорта. К слову, именно эти два понятия легли в основу стандартов обслуживания бизнес-отеля "Россия".

ВНИМАНИЕ К МЕЛОЧАМ – ЭТО НЕ МЕЛОЧИ

Расположенный в центральной части Белокурихи, этот уютный отель гарантирует исключительно приятные впечатления от пребывания на популярном алтайском курорте. Здесь знают, что внимание к мелочам – это вовсе не мелочи, а значит, делают все, чтобы предвосхищать желания каждого гостя.

Комфорт начинается с удобства размещения, и в этом плане отель "Россия" старается следовать современным стандартам гостеприимства. Его 28 номеров категорий "сингл", "дабл/сингл", "джуниор сюит" и "люкс" сочетают в себе стильную лаконичность, высокую функциональность и домашний уют. Классический дизайн интерьера, гарнитурная мебель и много дневного света – вот то, что неизменно привлекает сюда гостей, а также располагает к полноценному отдыху после активного дня, насыщенной экскурсионной или деловой программы.

Красивый вид из окон номеров на курортную зону и сосновый лес, бесплатные Wi-Fi и парковка, круглосуточный ресепшен, оснащенные ортопедическими матрасами кровати и ежедневный комплимент – травяной чай с алтайским медом – здесь постарались предусмотреть все, для того чтобы сделать ваш отдых максимально комфортным и беззаботным.

И ПОТРАПЕЗНИЧАТЬ, И ПОРАБОТАТЬ
Не каждый отель в Белокурихе располагает собственным рестораном, а в бизнес-отеле "Россия" он не только есть, но и является предметом гордости. Интерьер ресторана "Трапеза", расположенного на первом этаже отеля и рассчитанного на 52 гостя, исполнен в изысканном французском стиле прованс. Здесь можно не только вкусно позавтракать, пообедать или поужинать: камерность и зонирование зала позволяют проводить семейные торжества, фуршеты, банкеты, кофе-брейки и небольшие корпоративные мероприятия. Кухня ресторана способна приятно удивить даже самого взыскательного гостя качеством, натуральностью и разнообразием: в меню присутствуют как традиционные русские и европейские блюда, так и авторские, но все они приготовлены преимущественно из алтайских, экологически чистых продуктов. Также для удобства клиентов в ресторане действует услуга room-service* – доставка еды в номер. 

Учитывая тенденции развития делового туризма на курорте, бизнес-отель "Россия" предлагает современный конференц-зал на 40 мест, который станет отличной площадкой для проведения мероприятий различного формата: семинаров, тренингов, выездных совещаний. Прекрасная возможность совместить работу и отдых!

БАССЕЙН С ТЕРМАЛЬНЫМ КОМПЛЕКСОМ – В ПОДАРОК

Чтобы ощущение комфорта от пребывания в отеле было полным, гостям предоставляется возможность пользоваться всей богатой инфраструктурой санатория "Россия". Ухоженная территория для прогулок, современная лечебно-диагностическая база, wellness**-центр с бассейном, термальным комплексом и SPA, а также широкий спектр предложений для активного отдыха и туризма – все это к услугам отдыхающих.

Ценителей активного досуга и туризма в "России" ждет целый арсенал: прокат велосипедов, роликов, конные прогулки, туры на квадроциклах, горнолыжные трассы, боулинг, бильярд и ночной клуб, караоке-бар, познавательные экскурсии. К этому впечатляющему списку остается добавить, что по отзывам гостей за 2018 год бизнес-отель "Россия" получил высокую оценку крупнейшего портала онлайн-бронирования Booking***. И это не случайно: если вы хотите узнать, каким должен быть первоклассный отдых в "алтайской Швейцарии", ваш выбор – отель "Россия".

Бизнес-отель "Россия"
Алтайский край, г. Белокуриха,
ул. Славского, 22
Телефон: 8 (800)-250-37-80
Сайт
Группа "ВКонтакте"  
*Рум-сёвис — прим.ред.
**Велнесс — прим.ред.
***Букинг — прим.ред.

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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