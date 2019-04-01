Появилась информация о том, где может находиться пропавшая из Лувра картина Леонардо да Винчи, сообщают "Известия" со ссылкой на The New York Times.

Журналисты издания утверждают, что неназванный владелец картины "Спаситель мира" (предположительно, саудовский принц Бадр бен Абдалла бен Мухаммед бен Фархан Аль Сауд) просто не захотел показывать творение великого художника на выставке.

В результате работники филиала Лувра в ОАЭ просто не смогли объяснить, почему в экспозицию не вошла картина и где она хранится.

"Спаситель мира" считается самой дорогой картиной на планете. Ее продали с аукциона Christie's за 450 млн долларов. На полотне изображен Иисус Христос в синих одеждах, в левой руке он держит стеклянный шар, правая поднята в знаке благословения.

Картина датируется около 1500 годом. В отличие от остальных сохранившихся до наших дней работ Леонардо (их менее 20), "Спаситель мира" находится в частной, а не музейной коллекции.

В середине XVII века картина принадлежала английскому королю Карлу I. Затем на протяжении нескольких столетий картиной владели разные европейские монархи. Долгое время она считалась утраченной. А в 1958 году была продана на аукционе всего за 45 фунтов (тогда около 125 долларов) как одна из работ "школы да Винчи".

Об авторстве самого Леонардо стало известно только в середине 2000-х годов. В 2005 году в ходе реставрации полотно освободили от слоев краски, наложенных поверх оригинального изображения. Таким образом, "Спаситель мира" стал последней обнаруженной картиной да Винчи после "Мадонны Бенуа", найденной в начале прошлого века.