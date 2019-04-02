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Детский писатель Елена Клишина: "Заставить детей полюбить книги нельзя"

, ИА "Амител", Анна Маковеева
Победитель краевого фестиваля "Издано на Алтае" – о том, как родилась ее первая книга и как заинтересовать ребенка чтением
Елена Клишина / Фото Екатерины Пушкарской

Елена Клишина / Фото Екатерины Пушкарской

2 апреля в России и в других странах мира отмечают Международный день детской книги. Праздник появился в 1967 году по инициативе Международного совета по детской книге. Его дата выбрана не случайно: именно в этот день появился на свет Ханс Кристиан Андерсен, автор любимых детских сказок.

В Международный день детской книги Amic.ru поговорил с алтайской писательницей Еленой Клишиной, победителем краевого фестиваля книги "Издано на Алтае" в номинации "Лучшая книга для детей". Елена представила на конкурс свою книгу "Звездология и планетология".

Мысли складывались в сказку

Корреспондент: Когда вы начали писать для детей и почему именно для них?

Елена Клишина: Я начала писать для детей, когда моей старшей дочери было шесть лет, то есть одиннадцать лет назад. И я не принимала никакого судьбоносного решения в духе "с этого дня я пишу для детей". Мы гуляли вместе с дочерью, и она занималась своими делами, а я просто сидела на лавочке, приглядывала за ней и думала о чем-то своем. И оказалось, что мысли складываются в сказку.

Корр.: О чем вы пишите? Какие мысли хотите донести?

Е.К.: Мне кажется, я фиксирую реальность, как я это могу и, надеюсь, умею. Люди по-разному это делают: кто-то с помощью музыки, кто-то с помощью визуальных образов, технического творчества. А есть еще люди текста. Пишу я о том, что мне интересно, что мне кажется важным: семья, родители и дети, русский язык, космос...

Корр.: Должен ли детский писатель оставаться ребенком в душе? Если да, как это удается?

Е.К.: В каждом взрослом человеке живет ребенок, я в это верю.

В библиотеке очереди

Корр.: Можно ли заставить ребенка полюбить книги?

Е.К.: Заставить нельзя, ввести книги в жизнь ребенка можно. Начинать это нужно в самом нежном младенческом возрасте, при этом позволять их жевать, изрисовывать, рвать, облизывать, ведь магия книги работает не тогда, когда она стоит на полке и ее запрещают портить и пачкать, а когда она в руках. Родителям нужно читать самим, нужно читать детям перед сном, нужно водить детей в библиотеку, нужно водить их в книжные магазины и говорить "Выбирай, что хочешь", хотя бы изредка. Потому что у каждого, даже у самого маленького, должен быть свой читательский выбор. Но при этом можно и "подсовывать" определенные книжки – мол, смотри, вот интересная вещь, может, прочитаешь, интересно узнать, что ты думаешь.

Корр: Это заблуждение, что современные дети не читают?

Е. К.: Дети читают, но читают что-то свое, и пусть так, чем никак. Дети приходят в библиотеки, и летом, например, в библиотеке им. Крупской я даже наблюдаю очереди.

Корр.: Кто из детских авторов вдохновляет? Есть ли в России и в мире современные выдающиеся детские писатели, которых можно сравнить с Андерсеном? Ведь именно в его день рождения отмечают Международный день детской книги.

Е.К.: Достойных детских писателей сегодня очень много, и я советую обращать внимание на авторов из длинных и коротких списков различных конкурсов и премий, например, премии Крапивина. Отличным "навигатором" могут служить блоги книжных обозревателей, специализирующихся на детской литературе. Мне очень нравятся такие авторы как Наталья Евдокимова, Эдуард Веркин, Наталия Волкова, Мария Рупасова, Анна Никольская с ее барнаульской повестью "Я колбасника убил", Ольга Колпакова. А сколько еще зарубежных авторов – Мария Парр, Кейт ДиКамилло, Нил Гейман, Роальд Даль – пусть его уже нет, но его книги мы открываем заново и заново. Не знаю, можно ли кого-то из них сравнить с Андерсеном, да и зачем это делать? Если бы все писали "под Андерсена", читать было бы невыносимо скучно.

Корр.: Лучшая книга уже написана или еще впереди?

Е.К.: Каждая последующая книга мне кажется лучше предыдущей, пока могу сказать так.

Корр.: Как начинающему писателю найти своего читателя и как опубликовать книгу?

Е.К.: Тут много вариантов: публиковаться в интернете, участвовать в конкурсах, в некоторых в качестве приза может быть заявлено издание книги победителя, рассылать в издательства, но это самый сложный вариант, использовать краудфандинг, публиковаться в журналах или коллективных сборниках и т.д. Главное – это писать и давать прочитать другим.

Автор:
Анна Маковеева корреспондент

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