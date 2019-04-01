В поисках мужчин было задействовано порядка 30 человек и 14 единиц техники / Фото: 22.mchs.gov.ru

Двое рыбаков в Алтайском крае едва не погибли и были вынуждены провести ночь на льдине, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Инцидент произошел на протоке реки Обь между населенными пунктами Кучук и Ильинка Шелаболихинского района.

"Два любителя подледной ловли, завершив рыбалку и загрузив весь улов на сани, направились на снегоходе (типа "мотособака") в сторону берега. Тонкий лед, не выдержав нагрузки, начал трескаться, и их транспортное средство стремительно ушло на дно", – уточняют в экстренном ведомстве.

Рыбаки успели отцепить сани от мотобуксировщика. В санях оказалась палатка, которую они разбили для ночлега. По мобильным телефонам мужчины связались со спасателями.

На поиски пострадавших были направлены спасатели, пожарные, сотрудники полиции, представители администрации Шелаболихинского района и медики, а для определения местонахождения задействовали даже беспилотник.

С рассветом любителей рыбалки обнаружили живыми и здоровыми.