Власти, депутаты и перевозчики будут ежемесячно собираться на совещания для контроля культуры оказания услуг общественного транспорта и состояния подвижного состава, а также разбора резонансных случаев. План действий по повышению качества услуг общественного транспорта в городе сформирован по инициативе "Единой России".

Совещания между представителями городской администрации, перевозчиков и общественности с участием депутатов партии "Единая Россия" будет проходит каждый месяц. Раз в неделю будут проходить надзорные мероприятия по контролю за санитарным состоянием автобусов во время работы на линии, проверка технического состояния автопарка. Также планируется проведение инструктажей для сотрудников предприятий.

Соответствующий документ с планом мероприятий утверждён в администрации Барнаула. Всё это проход в рамках проекта "Пассажир в приоритете" регионального отделения партии.

"Работа по повышению культуры и качества перевозок в Алтайском крае продолжается. В этом направлении мы намерены действовать как таким, неформальным, путём, так и рассматривать возможность повышения качества услуг с помощью нормативного регулирования отрасли", — прокомментировал депутат Госдумы от региона, единоросс Даниил Бессарабов.

Его коллега по ГД и партии Наталья Кувшинова добавила, что мероприятия и совещания подобные тем, что организованы в Барнауле, могут быть проведены и в других муниципалитетах Алтайского края.

Напомним, региональный партпроект "Пассажир в приоритете" стартовал в Барнауле в марте 2019 года после увеличения количества резонансных случаев с участием общественного транспорта. В частности, ситуаций, когда водители высаживали детей из автобусов и других видов транспорта по различным причинам.