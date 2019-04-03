Наконец-то пришла долгожданная весна. Солнечное настроение, на улице тепло, а на душе спокойно. Но так ли беззаботно и радостно чувствуют себя родители школьников? Для них приход весны означает конец учебного года. Да-да, учиться осталось совсем недолго, но вот нерешенных проблем в учебе накопилось много. У каждого школьника они свои.

Школа скорочтения и развития интеллекта по методике Шамиля Ахмадуллина уже доказала сотням семей Барнаула эффективность авторских методик. Экспресс-формат курсов – всего 10 занятий – позволит вашему ребенку закончить этот учебный год лучше и легче.

Для тех, кто до сих пор откладывал прохождение тренингов, руководитель Школы скорочтения Ольга Чернявская спешит напомнить:

"Приступив к тренингу сейчас, в апреле, ребенок подойдет к майским годовым контрольным работам, экзаменам, срезам знаний и так далее более подготовленным. Все курсы нашей Школы занимают по времени около одного месяца, но уже с первых занятий ребенок начинает чувствовать себя увереннее, а родители отмечают, что его успеваемость повышается".

Вот уже два года Школа успешно функционирует в Центральном районе по адресу: пр. Комсомольский, 80в. А теперь и для жителей Индустриального района открылся новый, светлый и уютный офис на ул. Взлетной, 23.

Приглашаются дети от 4 до 17 лет на бесплатное тестирование, чтобы оценить текущий уровень развития и подобрать наиболее актуальный курс.

Если в начале учебного года были надежды и мечты о светлом будущем, то сейчас у многих родителей паника. Как, а главное, когда успеть помочь своему ребенку? Времени осталось катастрофически мало.

Спокойствие и только спокойствие! Уникальные 10-дневные курсы Шамиля Ахмадуллина повысят успеваемость ребенка уже в этой четверти.

ОБУЧЕНИЕ ЧТЕНИЮ

ТЕХНИКА ЧТЕНИЯ

СКРОЧТЕНИЕ

СКОРОСЧЕТ

КАЛЛИГРАФИЯ

РАЗВИТИЕ ПАМЯТИ

И внимание! Результат всего за 10 занятий!

г. Барнаул

пр-т Комсомольский, 80в

ул. Взлётная, 23

Телефон: 8(3852) 57-16-06

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