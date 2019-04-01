Подсчитав число людей, выигравших за 25 лет в "Русское лото" как минимум миллион рублей, распространитель государственных лотерей составил топ самых удачливых регионов России, сообщает РБК.

Топ-5 составили Санкт-Петербург (64 счастливчика на 18 районов), Краснодарский край (два победителя на каждый район), Челябинская область (по 1-2 на район), Москва (144 миллионера на 125 районов) и Крым.

А вот меньше всего везет жителям Еврейской автономной области – ни одного семизначного выигрыша за 25 лет.

Также в пятерку самых невезучих вошли Магаданская область, Республика Алтай, Карачаево-Черкесия и Ненецкий автономный округ.