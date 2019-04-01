Житель Барнаула стал жертвой мошенников и лишился 190 тысяч рублей, пытаясь сдать квартиру в аренду.

Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, горожанин на одном из сайтов бесплатных объявлений разместил информацию о сдаче жилья. На указанный номер телефона позвонила неизвестная, которая сообщила, что ее заинтересовало данное объявление.

"Девушка пояснила, что в данный момент находится за пределами города и предложила перевести предоплату за два месяца аренды на банковскую карту. Для этого она попросила мужчину подойти к ближайшему банкомату и произвести определенные операции, в ходе разговора пострадавший сообщил злоумышленнице персональные данные банковской карты. В результате чего со счета барнаульца было списано 190 тысяч рублей", – уточняют в полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве.