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"АлтайФест" в 2019 году не сменит формат и пройдет на "Сибирском подворье"

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
После небольшого перерыва фестиваль напитков вновь состоится в регионе

Фото: vk.com/altaifest

Межрегиональный фестиваль напитков "АлтайФест" в 2019 году после паузы вновь пройдет на территории "Сибирского подворья" с 28 по 29 июня, сообщил в социальной сети генеральный директор компании "Курорт Белокуриха" Константин Ежов.

По его словам, такое решение приняли представители краевого управления пищевой промышленности и крупных пивоваренных заводов края. Также широко будут представлены мясопереработчики, которые на празднике организуют выставку-продажу своей продукции.

Отметим, что также организаторы рассматривали возможность проведения фестиваля в самом городе-курорте Белокурихе, но в итоге от этой идеи пришлось отказаться. Рассматривались и другие площадки. В частности территория под Барнаулом, где традиционно проводят День сибирского поля. По мнению организаторов, это позволило бы привлечь на фестиваль напитков дополнительное количество гостей. Там есть вся необходимая инфраструктура, передвижные туалеты, как на "Октоберфесте". Организаторы были готовы даже бесплатно привозить и отвозить всех желающих.

Межрегиональный фестиваль напитков "Алтайфест" впервые прошел на территории "Сибирского подворья" в 2013 году. За пять лет на площадке выступали такие артисты, как Владимир Кузьмин, "Чиж", "Ногу свело" и "Братья Грим".

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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