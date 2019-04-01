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Сумму в размере 54 миллионов рублей дополнительно выделили на капитальный и текущий ремонт краевых спортивных учреждений в Алтайском крае.

По информации регионального Минфина, соответствующее распоряжение подписал губернатор Виктор Томенко.

Так, капремонт планируют провести в трех краевых учреждениях. В Алтайском училище олимпийского резерва реконструируют помещения для спортивного интерната с круглогодичным пребыванием, отремонтируют легкоатлетическую площадку для тренировочных мероприятий, выполнят капитальный ремонт кровли.

В Краевой спортивной детско-юношеской школе отремонтируют бытовые помещения, водосточные системы, проведут отделку цоколя и заменят деревянные оконные блоки на пластиковые.

Кроме того, в спортивной школе олимпийского резерва по боксу "Алтайский ринг" обновят фасад и кровлю.