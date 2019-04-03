Среда, 3 Апрель, 10:14

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 65,47
€ 73,32
Обь
107см +30

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Мусорная реформаКоммунальные аварии в Барнауле Парламент Алтайского края
Новости

Стирая границы: как увеличивается пространство современных квартир

, ИА "Амител"
Застройщики предлагают планировку жилья, при которой даже небольшая площадь обретет простор и свободу передвижений

Жизнь человека – это постоянное движение. Вот и в собственном доме, с одной стороны, ему хочется соблюдения личного пространства, а с другой – чтобы территориально никто и ничто не ограничивали его перемещение, полет мысли и фантазии.

Перегородки в квартирах несут как раз таки функцию разграничения. Но существует весьма любопытная архитектурная уловка, которая визуально ломает эти самые границы.

Специалист проекта "Правильная застройка" от "Миэль" и "Адалин-Строй" расскажет, сколько возможностей дарит необычный конструктивный элемент планировки – совмещенный балкон.

ООО "Адалин-Строй"
г. Барнаул, пр. Социалистический, 130a
Проектная декларация на сайтах www.adalin-stroy.ru и наш.дом.рф
Эксклюзивный партнер продаж
"МИЭЛЬ" офис "В Барнауле"
г. Барнаул, пр. Ленина, 39 (ТЦ "Проспект", 3 этаж)
Единый телефон: +7 (3852) 533-233

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Загрузка...

Уважаемые читатели!
По данной теме комментарии не принимаются.


Архив новостей
< апрель 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30               
10:03
Рост реальных пенсий в феврале зафиксировал Росстат 1
09:51
"Радио Шансон Барнаул" представляет: концерт "Шансон. История в песнях" 1
09:42
ПФР рассказал о новом СНИЛС и возможностях его получения 0
09:33
Законопроект об оплате тепла по индивидуальным счетчикам вызвал замечания в ГД 1
09:23
Экстренное предупреждение: на реках Алтая возможен резкий подъем воды 0
09:11
Министр образования Максим Костенко: "Нам дорог каждый учитель и директор школы" 6
09:07
Стирая границы: как увеличивается пространство современных квартир 0
09:01
Когда скорость имеет значение: как помочь ребенку подтянуть знания 0
08:55
Голиковой предложили выплачивать 50 тысяч рублей на третьего и последующих детей 1
08:39
Зеленского потребовали отправить в тюрьму за русский язык 7
08:19
Василий Уткин рассказал о своем состоянии после нападения 0
08:06
Самые необычные и странные мобильные телефоны, выпущенные в продажу 1
07:50
Выпускники АлтГТУ востребованы ростовским заводом "Ростсельмаш" 0
07:34
Более 2 тысяч должников в Алтайском крае могут лишиться газа 0
07:22
Между жителями и собаками: кто на Алтае ответит за бездомных животных 14
07:15
Жители Алтайского края смогут проверить наличие лицензий у таксистов 1
07:02
В Барнауле в седьмой раз пройдет выставка новостроек 0
06:48
Коттедж с гостевым домом и бассейном продают в Барнауле за 10,5 млн рублей 8
06:32
Безумная молодость: умопомрачительная подборка фотографии с вечеринок 9
06:17
20-градусное тепло и гололед: прогноз погоды в Алтайском крае на 3 апреля 0
06:01
Воздух Горного Алтая, расфасованный в баллоны, продают за границу 2
05:47
Рогозин уволил "нерадивых" разработчиков корабля "Федерация" 5
04:47
Острый голод испытывали в мире порядка 113 млн человек в 2018 году 3
03:57
Малышева развеяла мифы о пользе гематогена 7
00:14
Срок появления вакцины от аллергии на кошек назвали российские ученые 0
23:54
Китайской компании запретили строить завод на берегу Байкала 3
23:22
Экс-губернатор Белых попросил об отсрочке для выплаты 48 млн рублей штрафа 2
23:14
Генпрокуратура опровергла давление на СМИ из-за публикации фото с "госсимволом" 5
22:38
Алтайского бизнесмена за махинации с налогами отправили работать два года 2
22:01
Медведев в Перми примерил умные часы российского производства 7
21:51
Пьяные ДТП со смертельным исходом могут приравнять к умышленным убийствам 21
21:33
Смягчение муниципальных фильтров на выборах рассмотрит Госдума 2
21:26
Уголовное дело возбуждено после взрыва в военной академии Можайского 0
20:54
Фигуранты дела о теракте в петербургском метро не признали свою вину 0
20:29
Роскомнадзор начал профилактику по закону об оскорблении власти 7
19:54
Алена Водонаева ушла от супруга и живет отдельно уже два месяца 5
19:44
Матвиенко поручила запретить микрокредиты под залог жилья 0
19:08
Коротко о главном: новый прокурор, долги по зарплате и "АлтайФест"
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 2 апреля
18:51
Мантуров предрек России лидерство в гонке беспилотников 1
18:32
Взрыв произошел в военной академии Можайского в Санкт-Петербурге 0
18:14
Депутаты решили защитить Рунет отечественным шифрованием 5
17:52
Депутата в Алтайском крае обвиняют в незаконной охоте на лося 4
17:31
Александр Руднев назначен прокурором Алтайского края указом Владимира Путина 6
17:23
Население Земли достигнет 9,7 млрд к 2050 году 3
17:12
Обвиняемого в надругательстве над девочкой пришлось брать штурмом на Алтае 0
17:04
Воевавший за террористов экс-офицер Минобороны приговорен к 19 годам 1
16:48
Экс-депутат предлагает переименовать остановку в центре Барнаула 9
16:32
Число уголовных дел о врачебных ошибках в России за год выросло на 24% 0
16:23
Автомойку в центре Барнаула не снесут к 4 апреля, как обещалось раньше 19
16:17
Подтопления в населенных пунктах Алтая могут начаться уже на этой неделе 0

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.