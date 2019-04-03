Жизнь человека – это постоянное движение. Вот и в собственном доме, с одной стороны, ему хочется соблюдения личного пространства, а с другой – чтобы территориально никто и ничто не ограничивали его перемещение, полет мысли и фантазии.

Перегородки в квартирах несут как раз таки функцию разграничения. Но существует весьма любопытная архитектурная уловка, которая визуально ломает эти самые границы.

Специалист проекта "Правильная застройка" от "Миэль" и "Адалин-Строй" расскажет, сколько возможностей дарит необычный конструктивный элемент планировки – совмещенный балкон.

ООО "Адалин-Строй"

г. Барнаул, пр. Социалистический, 130a

Проектная декларация на сайтах www.adalin-stroy.ru и наш.дом.рф

Эксклюзивный партнер продаж

"МИЭЛЬ" офис "В Барнауле"

г. Барнаул, пр. Ленина, 39 (ТЦ "Проспект", 3 этаж)

Единый телефон: +7 (3852) 533-233