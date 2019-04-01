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Сквозь решетку: как полиция Алтайского края ловит дистанционных мошенников

, ИА "Амител"
И все-таки человек сам принимает решение перечислять денежные средства или не перечислять
Фото: thetimes.co.uk За решеткой преступники совершают дистанционные мошенничества

Фото: thetimes.co.uk За решеткой преступники совершают дистанционные мошенничества

В Алтайском крае значительно возросло количество уголовных дел по статье "мошенничество". За два месяца 2019 года возбуждено уже 518 уголовных дел, в то время как за аналогичный период прошлого года только 299. Об этом сообщил во время пресс-конференции 29 марта, начальник отдела по раскрытию резонансных преступлений Евгений Прохоров

Среди преступных схем по-прежнему наиболее популярны рассылка в социальных сетях сообщений со страниц родственников и знакомых с просьбой одолжить денежные средства, телефонные звонки "Ваш родственник попал в беду", выплата компенсаций за ранее приобретенные товары и услуги, покупка/продажа товаров на различных сайтах объявлений и в социальных сетях, игра на торговых биржах. 

Но появляются и новые схемы. В частности, регистрируются случаи, когда злоумышленники звонят жителям Алтайского края с абонентских номеров банковского сектора. Данные номера полностью совпадают с номерами на официальных сайтах банка и с номерами, которые указаны на картах клиентов. Таким образом, человеку поступает звонок с официального номера, ему предлагают либо расширить кредитный лимит банковской карты, либо сообщают о блокировке банковской карты. Цель у преступников — получить дополнительную информацию о держателе карты, после этого денежные средства похищаются.

Евгений Прохоров разъяснил, как полиция Алтайского края ловит дистанционных мошенников. 

Пресс-конференция обсудили мошеннические схемы и методы борьбы

 

Корреспондент: Злоумышленники часто "работают" из других регионов, очень быстро меняют сим-карты, телефоны, орудия преступлений и могут оказаться на шаг впереди. Как у вас налажено взаимодействие между регионами по борьбе с дистанционными преступлениями?

Е.П.: Взаимодействие налажено очень хорошо. Мы контактируем друг с другом — география нас абсолютно не пугает. В тестовом режиме запущена общероссийская база, где формируется вся информация о мошенничествах, совершаемых на территории страны. Я вот сегодня пришел на службу, у меня 20 преступлений, один звонок с Москвы, второй с Владивостока, третий с Краснодара… И, конечно, я один не могу в трех местах сразу появится. В таких случаях мы взаимодействуем с коллегами, либо сами выезжаем в командировки. Кроме того, все регионы тут же информируются о задержании телефонного мошенника, об изъятии банковских карт, сим-карт, соответственно, мы узнаем об этом. Далее передаем уголовные дела в регион задержания, либо этапируем подозреваемых к нам для проведения следственных действий.

Фото: vice.com Злоумышленники используют квадрокоптеры, чтобы доставлять посылки в тюрьмы

Корр.: Телефонные мошенники, даже находясь в тюрьмах все равно продолжают совершать преступления. Как это возможно? Он же уже отбывает наказание и все равно совершает преступления. И как раскрываются такие преступления?

Е.П.: Раскрываются они аналогичным способом, как и любые другие. У нас очень плотно налажено взаимодействие с представителями исправительных учреждений на уровне Российской Федерации. Средства сотовый связи являются запрещенным предметом на территории исправительных учреждений. Сотрудники делают все, чтобы данные предметы туда не попадали. Но на практике заключенные находят способы получить средства связи. Работая с потерпевшими, мы приезжаем в исправительное учреждение, нам оказывают полную помощь. Мы проводим мероприятия в исправительных учреждениях, изымаем телефоны, устанавливаем  мошенника. Вот сегодня у нас есть подозреваемые, которым будут доказываться по сорок эпизодов преступной деятельности, совершенных ими во время отбытия наказания. Находясь в тюрьме они получают новые сроки по пять, семь лет.

Фото: youtube.com Один из способов мошенничества — взлом соц. сетей

Корр.: Еще вопрос про социальные сети: их постоянно взламывают и люди страдают. Как вы расследуете такие преступления? Отправляете запросы владельцам соцсетей?

Е.П.: И вы и я живем по одним законам, которые существуют и действуют на территории Российской Федерации. Если соцсетям разрешено действовать на территории Российской Федерации, но иметь представительства за рубежом — и так и делают. Соответственно, чтобы общаться с зарубежными представителями либо агентами, у нас есть система взаимоотношения через Интерпол. Оформляются запросы. Но тут мы возвращаемся к самому корню проблемы: ведь человек сам принимает решение перечислять денежные средства или не перечислять. А мы работаем по законам, которые есть. Нас обязывают работать через интерпол — мы работаем.

Корр.: Объясните, пожалуйста, в чем разница между мошенничеством и кражей с карты?

Е.П.: Разберем ситуацию: если вам звонит преступник и вы под его диктовку совершаете манипуляции и нажимаете кнопку отправить, то есть самостоятельно переводите денежные средства — данное деяние квалифицируется как мошенничество. А если вы по телефону сообщили всю информацию о себе, номер банковской карты, срок действия, код с обратной стороны, и звонок прервался, соответственно, злоумышленник получил все данные и тайно похищает имущество — это кража.

Также если люди находятся в одной комнате, и у товарища к телефону привязана банковская карта, человек берет сотовый телефон, проводит манипуляции и переводит денежные средства — это также кража.

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Автор:
Роман Поздняков корреспондент

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