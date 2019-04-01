Угрозы жизни и здоровью местных жителей нет / Фото: 04.mchs.gov.ru

Работы по отводу талых вод проводят спасатели в селе Теньга Онгудайского района, сообщили в ГУ МЧС по Республике Алтай.

В населенном пункте в результате обильного снеготаяния наблюдается скопление воды в низменных участках местности. В зону подтопления попали 22 домовладения, в которых проживают 59 человек, из них 23 ребенка.

В одном из домов вода поднималась выше уровня пола, в остальных талыми водами подтоплены приусадебные участки. Угрозы жизни и здоровью граждан, к счастью, нет.

Из подтопленных домовладений к родственникам было эвакуировано шесть человек. Подготовлен пункт временного размещения на базе спортивного зала Теньгинской сельской администрации.