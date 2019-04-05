Рано или поздно у ребенка наступает период, когда он остро нуждается в личном пространстве. Свое место для сна, игр и учебы. Для гармоничного развития и становления детей очень важно определение пространства с личными вещами, личными игрушками. Особую актуальность данный аспект имеет, если в семье больше одного ребенка.

Самостоятельность и ответственность вырабатываются таким образом у каждого из маленьких домочадцев. Но при этом, чтобы не обострялись конфликты на почве конкуренции и ревности, при оборудовании детских комнат, как и всей квартиры для гармоничной жизни семьи, стоит учитывать некоторые условия.

Специалист проекта "Правильная застройка" от "Миэль" и "Адалин-Строй" раскрывает секрет идеальной четырехкомнатной квартиры.

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