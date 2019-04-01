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Из Новосибирска в Японию: сибиряки раскупают туры на цветение сакуры

, ИА "Амител"
Во сколько обойдется короткий отпуск в Японии и что входит в эту цену
Традиция ханами зародилась в Японии много лет назад / Фото: aminoapps.com

Традиция ханами зародилась в Японии много лет назад / Фото: aminoapps.com

Сибиряки охотно ездят в Японию во время цветения сакуры. Некоторые туристы планируют путешествие самостоятельно, другие же пользуются услугами турагентов и выбирают пакетные туры, включающие проживание, питание, страховку и экскурсии. Amic.ru выяснил, во сколько обойдется короткий отпуск в Японии, и что именно предлагают турагенты за эту цену.

Древняя традиция

Традиция любования цветением – ханами – зародилась в Японии при императорском дворе около III века до н.э. Сегодня фестивали сакуры проводятся в десятках стран, люди созерцают цветение не только вишни, но и сливы, миндаля, персика и других плодовых деревьев. В Алтайском крае праздник цветения маральника открывает летний туристический сезон. Однако на родине ханами праздник цветения сакуры проходит наиболее масштабно: посмотреть на цветущие деревья приезжают путешественники со всего мира. В последнее время туры на цветение сакуры стали популярны среди сибиряков.

Как сообщила Amic.ru президент Алтайской региональной ассоциации туризма Александра Томашевич, для сибиряков стоимость групповых туров в Японию с вылетом из Новосибирска в 2019 году составляет около 95 тысяч рублей на человека.

"Цветение сакуры – один из самых известных и красивых праздников. На сегодняшний день у нас стоят вылеты в Токио по субботам. Это позволяет формировать групповые программы в Японию по достаточно приемлемой цене. В этом году такие программы пользовались спросом. Но надо понимать, что это не массовое направление, и количество туристов в эту страну не такое большое", – рассказала Александра Томашевич.

Фото: pixabay.com

Самостоятельно или с гидом

Туристы могут отправиться в Японию и самостоятельно. Согласно данным сервиса skyscanner.ru, стоимость авиаперелета из Новосибирска в Токио в апреле 2019 года составляет от 27 271 до 40 990 рублей. Номер-капсула в хостеле Токио обойдется в 3,5 тысячи рублей в сутки, полноценный номер в отеле будет стоить уже 10-14 тысяч рублей (данные booking.com). Добавьте к стоимости перелета и проживания расходы на оформление визы, страховки, а также расходы на питание, проезд по городу, входные билеты на мероприятия, и вы получите стоимость самостоятельного путешествия.

Для тех, кто не привык планировать маршрут и бюджет путешествия, турагенты предлагают пакетные туры, которые включают перелет, проживание, страховку и экскурсии.

Путевка на цветение сакуры от "Глобус-тур" стоит от 90 до 110 тысяч рублей. Эта цена включает авиаперелет Новосибирск – Владивосток – Токио – Владивосток – Новосибирск, проживание в отеле в двухместном номере, медстраховка на 50 тысяч долларов и экскурсионная программа. Дополнительно оплачиваются страховка от невыезда (2,5% от стоимости тура), виза (30 долларов) и почтовые расходы до Москвы. Ближайший тур запланирован на 6 апреля. 

"Эль-Тур" предлагает путешествие по нескольким городам Японии в сопровождении гида. Маршрут пролегает через Токио, древние столицы Киото и Нару, а также японскую Венецию – город Осаку. В стоимость входит авиаперелет Новосибирск – Владивосток – Токио – Иркутск – Новосибирск, проживание, отдых в гостинице Иркутска в перерыве между рейсами, медицинская страховка, проездной JR Pass (междугородние проезды и значительная часть проезда по городам), экскурсию по Токио. Отметим, что свободных мест в группе к началу апреля не осталось, поэтому узнать цену тура не удалось.

Туры без перелета

Цветение сакуры в Японии. Фото: aminoapps.com

Некоторые агенты предлагают туры в Японию, не включающие перелет из России в Токио и обратно. Это значит, что турист самостоятельно покупает авиабилеты и прилетает в страну, где его уже ждет гид, забронированный отель и готовая экскурсионная программа.

Так, "Энигма-тур" за 101 900 рублей предлагает тур, включающий проживание, завтраки, две групповые экскурсии с русскоговорящим гидом, два обеда, групповые трансферы аэропорт Нарита – отель – аэропорт Нарита, медицинскую страховку. Дополнительно туристы оплачивают авиаперелет, визу, страховку от невыезда.

Автор групповых и экскурсионных туров по всему миру Светлана Алабовская за 128 тысяч рублей организует путешествие по маршруту Токио – Йокогама – Камакура – Нара – Киото – Токио. Небольшую группу будет сопровождать гид. В программу включено проживание, завтраки, проездные и входные билеты, страховка. В стоимость тура не включены авиабилеты до Токио и обратно, виза, сувениры, обеды и ужины (по словам организаторов тура, потребуется от 30 до 50 долларов в день).

Цены на туры в Японию от "Квинта-тур" начинаются от 175 828 рублей на человека. Путешествие по маршруту Токио – гора Фудзи – Киото – Удзи – Нара – Камакура – Йокогама – Токио". В стоимость включено проживание, завтраки, обеды во время экскурсий, шесть экскурсий, трансферы аэропорт – отель – аэропорт, входные билеты по программе, железнодорожные билеты. Дополнительно оплачивается международный авиаперелет, медстраховка, виза, питание и расходы личного характера.

Судя по тому, что на многие программы уже не осталось свободных мест, Япония активно завоевывает симпатии сибиряков. Хотя это не массовое направление, год от года оно становится все популярнее.

Автор:
Анна Маковеева корреспондент

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Комментарии

1.04.2019 16:38
- гость -

это не нашенская традиция.. вон езжайте в горный на цветение моральника или скоро своя вишня с ранетками зацветет.. тратить бабло в Японию лететь..ну сомнительно
.
от 175 828 рублей на человека
на 2-х 350 тыс это мне 1,5 года только пахать
нафиг нужно

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