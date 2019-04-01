Первая неделя апреля в Алтайском крае отметится в некоторых районах потеплением вплоть до +20 градусов, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

Так, в дневные часы по югу края воздух прогреется до +20 уже 2 и 3 апреля. В большинстве же районов дневные температуры в ближайшие сутки составят +7...+13 градусов.

А вот ночью ожидаются отрицательные температуры до -5 градусов.

Кроме того, если во вторник и в среду в регионе будет без осадков, то уже 4 апреля в большинстве районов Алтайского края прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега.

Одновременно с этим ожидается небольшое понижение температуры. На большей части края будет +4...+9 градусов, в южных районах до +15 градусов.

Также в ближайшие трое суток прогнозируется порывистый ветер до 16 метров в секунду.