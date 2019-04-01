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Любовь россиян к "батончикам из крови" шокировала американцев

, ИА "Амител"
Журналист из США пришел в ужас, узнав, что в России едят "батончики из крови"
Гематолог подтвердил, что железо намного лучше усваивается человеком в продукте из натуральной крови / Фото: pixabay.com

Гематолог подтвердил, что железо намного лучше усваивается человеком в продукте из натуральной крови / Фото: pixabay.com

Американский журналист Марк Хей был настолько шокирован, узнав, из чего делают любимый россиянами гематоген, что посвятил этому факту расследование, опубликованное в сетевом издании Vice.

Как сообщает lenta.ru, он ужаснулся тем, что в России потребляют произведенный из крови рогатого скота батончик.

Гражданин США называет полезное для здоровья лакомство продуктом, порожденным "бережливостью, прагматизмом, централизованным тоталитарным производством и распределением".

Он предположил, что многие просто не знали, чем их кормят, и поэтому не отказывались от приема "кровавого батончика".

Впрочем, медики не разделили обеспокоенности американца. Так, гематолог Томас ДеЛугери заявил, что железо намного лучше усваивается человеком в продукте из натуральной крови, чем в таблетках.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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Комментарии

1.04.2019 17:12
- гость -

типа слава Задорнова кому-то покоя не дает

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