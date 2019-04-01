Американский журналист Марк Хей был настолько шокирован, узнав, из чего делают любимый россиянами гематоген, что посвятил этому факту расследование, опубликованное в сетевом издании Vice.

Как сообщает lenta.ru, он ужаснулся тем, что в России потребляют произведенный из крови рогатого скота батончик.

Гражданин США называет полезное для здоровья лакомство продуктом, порожденным "бережливостью, прагматизмом, централизованным тоталитарным производством и распределением".

Он предположил, что многие просто не знали, чем их кормят, и поэтому не отказывались от приема "кровавого батончика".

Впрочем, медики не разделили обеспокоенности американца. Так, гематолог Томас ДеЛугери заявил, что железо намного лучше усваивается человеком в продукте из натуральной крови, чем в таблетках.