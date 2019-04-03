По данным на 1 марта 2019 года просроченная задолженность жителей Алтайского края за потребленный природный газ превысила 57,8 млн рублей. Для укрепления платежной дисциплины и снижения просроченной задолженности регулярно и повсеместно проводятся рейды по отключению от газоснабжения злостных неплательщиков, сообщили в пресс-службе ООО "Газпром межрегионгаз Новосибирск".

Отмечается, что благодаря применению замков-блокираторов газовикам удается отключить газ даже в том случае, когда использование сварочного аппарата невозможно или крайне затруднительно. Так, с начала года уже приостановили подачу газа более 50 абонентам-должникам. Уведомления о предстоящем отключении от системы газоснабжения направлены более 2,3 тысячи злостных неплательщиков.

В списке на отключение находятся как жители частного сектора, так и многоквартирных домов. Чтобы вернуться к использованию газа, абоненту придется оплатить не только долг и пени, но и расходы по отключению и подключению.

"Приостановление подачи газа – это крайняя, вынужденная мера, которая применяется в случае, если другие способы обязать должника оплатить потребленный газ не дали своих результатов. Абонентов оповещают о долгах по телефону и посредством sms, рассылаются уведомления о задолженности, предупреждения и претензии о погашении долга. Компания-поставщик газа всегда идет навстречу абонентам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, – таким абонентам предоставляется рассрочка платежа. И только если все эти меры не дали результата, подача газа приостанавливается", – прокомментировала начальник отдела по работе с социально значимой категорией потребителей "ООО "Газпром межрегионгаз Новосибирск" филиал в Алтайском крае" Надежда Рогова.

В 2018 году от газоснабжения были отключены 778 абонентов, суммарно задолжавших за газ более 18,6 млн рублей. Помимо этого, в пользу поставщика газа по решениям судов было взыскано более 4,2 млн рублей задолженности. В судебные органы подано 480 исковых заявлений о взыскании 8,6 млн газовых долгов, вынесены 510 судебных решений о взыскании с должников более 5,7 млн рублей.

Напомним, что если абонент не оплачивает счета за поставленный газ или препятствует работам по отключению от газоснабжения, поставщик газа вправе обратиться в суд. Отказ исполнять судебное решение может обернуться для должника значительными тратами и неудобствами: судебные приставы могут наложить арест на имущество или изъять его для принудительной реализации, запретить регистрационные действия с движимым и недвижимым имуществом, ограничить выезд должника за границу. Исполнительный лист может быть направлен напрямую по месту работы либо по месту получения иного дохода – деньги будут ежемесячно списываться с любого счета должника. Кроме того, просроченная задолженность за поставленный газ будет отражаться в кредитной истории в течение 10 лет – у должника могут возникнуть трудности с получением кредита в банке и с использованием кредитной карты.