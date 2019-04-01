Сегодня, 1 апреля, в России начинается весенний призыв на военную службу, который продлится до 15 июля. Соответствующий указ подписал глава государства.

В войска будет призвано 135 тысяч граждан в возрасте от 18 до 27 лет. Из них свыше 300 человек направят в научные роты. Отбор будет осуществляться из выпускников вузов.

Еще почти 200 человек попадут в спортивные роты. Чтобы представлять российскую армию на спортивной площадке, надо быть кандидатом в сборную команду России по Олимпийским видам спорта.

Как сообщают в Минобороны России, для педагогов призыв откроют немного позже. Их будут вызывать в военные комиссариаты с 1 мая.

Нынешняя призывная кампания, также как и предыдущая, пройдет под пристальным общественным контролем.

Организовано сопровождение призывных команд представителями общественных организаций от дома до воинской части, при этом родителям будет предоставлена возможность присутствовать на сборных пунктах при отправке их сыновей в армию.