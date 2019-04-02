А вы участвуете в Тотальном диктанте 2019?

Центр "МОЙ БИЗНЕС" (Алтайский фонд #МСП), Клуб читающих бизнесменов совместно с ПАО #Сбербанк России приглашают вас присоединиться к этому событию на организованной специально для предпринимателей площадке.

Тотальный диктант пройдет 13 апреля 2019 года в 15:00 по адресу: ул. Мало-Тобольская, д. 19 – в большом конференц-зале центра "МОЙ БИЗНЕС".

Участие бесплатное. Но обязательна регистрация.

Зарегистрироваться можно по ссылке.

Справка

Тота́льный дикта́нт – ежегодное образовательное мероприятие, организуемое с 2004 года в России и разных странах мира с целью популяризации грамотности.

Алтайский фонд МСП

г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19

Телефон: 8 800 222 83 22

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