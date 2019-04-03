Фото: Максим Костенко / АлтГУ

Министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко – один из самых медийных членов правительства Виктора Томенко. За последние несколько месяцев он дал несколько больших интервью, ведет активную переписку и отвечает на вопросы педагогов и родителей в соцсетях, а недавно на конкурсе "Учитель года" даже исполнил песню со сцены. Amic.ru поговорил с Максимом Костенко про его увлечения, проблемы в сфере образования и кадровые перестановки в министерстве.

– За последние два месяца на своей странице в Facebook вы выложили более сотни постов. С чем связана ваша активность в интернете и почему так интересно рассказывать, что происходит в сфере образования в Алтайском крае?

– Интересный вопрос! Во-первых, наверное, открытость – особенности характера, иногда и страдаю от этого. Во-вторых, уверен, что образование – площадка общественного договора. Даже любые чрезвычайные ситуации имеют свои причины, факторы и следствия. Как известно, снежный ком отрицательных эмоций распространяется гораздо быстрее, чем положительные. Особенно это любимое наше предвкушение: "А вдруг с нами что-то произойдет плохое". Никогда не было такого в системе алтайского образования, чтобы было все идеальненько. Есть два течения, которые все время конкурируют друг с другом. Есть родители, у которых постоянно меняются жизненные взгляды: учить и лечить у нас в стране умеют все. Но есть и школьники со своим видением мира. Поэтому объединить все эти позиции можно только через коммуникации. Мы все сегодня живем в постинформационном обществе. Социальные сети нужны и полезны, при развитии индустриального общества мы потеряли его гуманистическую составляющую. Мне 43 года и я только сейчас стал понимать, что на самом деле означает выражение "роскошь человеческого общения". Очень важно не просто говорить друг с другом, но и делать это хорошо. Стараюсь делать это в том числе при помощи соцсетей.

– У социальных сетей есть и обратная сторона медали. Недавно на всю страну прогремела история с барнаульским педагогом Татьяной Кувшинниковой и ее фотографиями в купальнике. Где та грань, которая позволяет на своей странице выкладывать личные фото и при этом не задевать чувства родителей? Министерство образования и науки должно какую-то позицию в этом вопросе занять и установить правила игры для всех.

– Цифровые технологии меняют роль учителя, ученика и родителя. Тема "цифровой гигиены" актуальна не только для Алтайского края, но и для всего мира. Где-то уже начинают вырабатывать правила, обучать этому педагогов еще со студенческой скамьи. "Цифровая гигиена" еще не вошла в нашу культуру и жизнь педагогов. Учителя такие же люди, как и все. Педагогические программы вузов и колледжей только начинают подстраиваться под новые требования. Рецепта для всех не существует, нужно самому понимать, что дозволено делать в соцсетях, а что – нет. Мы все знаем на интуитивном уровне правила дорожного движения, но когда впервые садимся за руль автомобиля – происходит ступор и человек начинает бояться руля, как чего-то страшного. Должно пройти какое-то время, чтобы наладить взаимодействие между родителями и учителями. Что касается инцидента с Татьяной Кувшинниковой, то от вас я впервые услышал такую фразу: "Оскорбление чувств определенной части родителей". Это действительно так. Наше общество межконфессиональное. Один учитель ведет урок для 30 детей. Это 30 систем ценностей в одном классе. Важно учитывать мнение как учеников и их родителей, так и педагогов.

– Будут ли в итоге приняты единые стандарты, что можно, а что не позволительно делать в социальных сетях?

– Школа – отражение тех общественных процессов, которые проходят за ее пределами. Школы на протяжении последних 500 лет были очень консервативными, и сегодня этот социальный институт стал меняться. У нас раньше никогда не было случаев, чтобы на детей или педагогов нападали родители. Как такое вообще возможно!? Но это уже пришло в наши образовательные учреждения. Татьяну Кувшинникову никто не увольнял. По крайней мере, педагогический коллектив и директор гимназии говорят, что поддерживали ее на фоне того информационного потока, в который она угодила из-за фото в купальнике. Нам дорог каждый учитель и директор. Это не идеологема. Потерять учителя русского языка и литературы в середине учебного года – смерти подобно. Мы найдем применение Татьяне Кувшинникой, потому что не можем себе позволить разбрасываться учителями.

(После интервью стало известно, что Татьяна Кувшинникова примет участие в процессе обучения учителей правилам поведения в социальных сетях. Такая договоренность была достигнута после встречи с министром Максимом Костенко).

– Максим Александрович, многих педагогов поразило, когда вы запели на финале краевого конкурса "Учитель года". До этого было не принято, чтобы министры пели для своих коллег. Некоторые учителя поспешили похвастаться в соцсетях о том, какой у них поющий министр. Это был ваш осознанный пиар-ход или вы просто любите петь?

– Как и любой другой человек, получивший музыкальное образование. Педагоги на конкурсе "Учитель года" – особое сообщество. Сейчас об этом говорю – аж мурашки по коже бегут. Это до предела мотивированные люди, которые ставят задачи личностного и профессионального развития и достигают намеченных целей. Когда происходит погружение в это дружное сообщество – возникают вдохновенные идеи.

– Это было спонтанным выступлением?

– Нет, конечно же я готовился. Композицию, которую я исполнил, кстати, написал победитель всероссийского этапа конкурса "Учитель года" Артур Заруба. Песня "Учительский вальс" считается неофициальным гимном всех региональных педагогов. Поэтому мне захотелось сделать своим коллегам приятный подарок. В том числе, чтобы и просигнализировать, что в нашей образовательной сфере нет "цеховости" и что министерство, учителя, школы городские и сельские – единое сообщество. Должен быть некий "ренессанс" в нашей профессии.

– С 1996 по 2002 год вы работали психологом, возглавляли "Краевой кризисный центр для мужчин". Чем занимались на этом посту?

– Весь этот период в карьере очень памятен для меня. На тот момент это был единственный подобный центр в России. Первый проект, который мы там запустили, – работа с отцами-одиночками. Помогали и ребятам, возвращающимся домой со второй Чеченской войны. В крае не было никакой структуры социально-психологической поддержки для таких людей, и наша работа была настолько эффективной, что позже мы создали автономный центр реабилитации ветеранов боевых действий и их родственников. Был у нас и совместный проект с Алтайский краевым Кардиологическим центром, в рамках которого мы помогали мужчинам, перенесшим инфаркт. В конце 90-х годов сформировался новый тренд, когда инфаркты стали происходить у 35-40-летних мужчин. Когда с коллегами внимательно погрузились в эту проблему – увидели, что реабилитации медицинской для исцеления не достаточно. Поэтому совместно с докторами кардиоцентра мы занимались проектом психологической адаптации пациентов и их родственников.

– А потом вы были преподавателем, доцентом кафедры общей и прикладной психологии факультета психологии. Многие называли вас будущим ректором АлтГУ. Почему не вышло занять эту должность?

– Я никогда и не думал об этом. Как и не думал, что когда-то стану ректором АКИПКРО или министром образования Алтайского края.

– А как, кстати, проходило ваше назначение на эту должность?

– Было приглашение от Виктора Томенко на собеседование. Мы обсудили все проблемные вопросы, которые с годами накопились в отрасли. Потом, видимо, губернатор провел консультации с педагогическим сообществом и другими ведомствами на уровне Москвы. После всех этих консультаций и поступило приглашение на работу. Честно признаюсь, что было очень тревожно. Я понимал, в какую проблемную отрасль я прихожу. С другой стороны – нельзя было сидеть в окопе и говорить о том, что кто-то в чем-то не дорабатывает. Поэтому я принял приглашение Виктора Томенко как настоящий вызов.

– Вы – один из свидетелей по уголовному делу экс-вице-губернатора Алтайского края Юрия Денисова. Говорят, что именно он трижды настаивал при уже бывшем губернаторе Александре Карлине о вашем назначении на должность ректора АКИПКРО. Как вы сейчас относитесь к этому уголовному делу против Юрия Денисова, которое стало громким и знаковым для алтайского образования?

– Насколько я знаю, Александр Богданович в первый раз сказал Юрию Денисову о моей кандидатуре: "Подумай хорошо". У природы этого сомнения есть простое обоснование. В 2008 году я самостоятельно оставил пост заместителя начальника Главного управления социальной защиты населения и переехал работать в Москву. Там получил интересное предложение. Через два года я вернулся в Барнаул и мне сказали, что у руководства края такая позиция: "Раз ты сам уехал – сам дальше и продолжай работать". Была такая человеческая и профессиональная позиция в этом вопросе. Что касается настойчивости Юрия Николаевича в вопросе моего назначения – могу только поблагодарить его за новый шанс. Что касается уголовного дела и истории, которая с ним произошла, мне сложно ее комментировать. Я знаю, что некоторые люди обвиняют меня. Но я не причастен к этой истории. Это доказывают мои показания в судебном процессе. Я никогда и ничего там не утаивал. Могу только сожалеть о том, что произошло с Юрием Николаевичем.

– За последние пять месяцев, что вы руководите министерством, его покинули несколько десятков человек. С чем связана такая масштабная текучка кадров?

– Никаких секретов по этому вопросу у меня нет. Госслужба очень выматывает людей. На ней можно быстро выгореть. Когда работаешь в одной должности больше 10-15 лет – возникает усталость и профдеформация. Государственная работа – не та работа, на которую приходишь раз и на всю жизнь. Я и для себя так решил. Мои коллеги просто устают от темпа. Мой рабочий день, например, начинается в 7:30 утра и заканчивается около 9 часов вечера. Домой я с собой даже беру почту и некоторые документы, чтобы уже спокойно там ознакомиться с ними. И все мои коллеги по министерству работают в таком же темпе. Некоторые люди в таких сложных условиях принимают для себя решение немного отдохнуть. Особенно люди зрелого возраста, выработавшие определенный стаж и опыт. Мы на протяжении всех этих месяцев, как меня назначили на должность министра, говорили с коллегами о самых важных качествах работы: отдача и честность. Если мы договариваемся о чем-то – это необходимо делать в определенные сроки или информировать о том, что не успевает. Если человек систематически не выполняет поручения и договоренности, у меня и у коллег снижается к нему доверие. И еще одна важная вещь – не путать свой карман и государственный. Это вопросы доверия и роскошь человеческого общения. У нас здесь нет времени вырабатывать ценностные позиции. Нам нужно без слов понимать друг друга, чтобы решать сложные задачи.

– Понятно, что все эти процессы нравятся далеко не всем в министерстве и педагогической сфере. Вы как относитесь к критике вашей кадровой политики?

– Ни один человек не ушел в никуда. Мы всем предоставили новое место. К конструктивной критике отношусь конструктивно.

– Алтайским педагогам постоянно говорят: "Подождите-подождите, в ближайшее время повысим вам зарплату". Сначала обещали сделать это после выборов, потом после других выборов. В 2019 году ожидается уже новое "повышение". Как я понимаю, речь идет о 3-4% индексации, учитывая, что у нас уже сейчас в стране с начала года разогналась инфляция на 5-7%, согласно данным Росстата. Когда же алтайские учителя станут больше зарабатывать и почему сложно создать для этого условия?

– В Алтайском крае очень разветвленная сеть муниципальных образовательных организаций. В регионе около 63% малокомплектных сельских школ. Многие регионы России пошли по простому пути и оптимизировали всю малокомплектную сеть. Мы на это пойти не можем. Как говорят в народе: "Не будет школы – не будет и села". Сейчас мы разрабатываем переход на отраслевую модель оплаты труда педагогов. В ней будет всего три части: самая большая – оклад, стимулирующая и компенсационная. Мы взяли конкретные школы до 100 человек, 500 человек, 1000 человек и больше. По каждому учителю смоделировали ситуацию, если его уже завтра переведут на отраслевую систему оплаты труда. Мы поняли, что при переходе на новую модель начинает подрастать зарплата у педагогов, которые получают МРОТ или чуть больше, но падает у тех, у кого доход был выше. Мы не можем двигаться дальше без увеличения фонда оплаты труда в целом. Об этом мы доложили губернатору Виктору Томенко. И очень рады, что он нас услышал. Сегодня есть политическое решение по увеличению фонда оплаты труда в целом. Сейчас по этому вопросу идут консультации с Министерством финансов Алтайского края. В чем еще сложности: средняя заработная плата привязана к среднему трудовому доходу по экономике. Был бы доход выше – росла бы и зарплата. Понимаем, что выполняем "майские указы" президента, но есть и другая часть учителей, у которых сегодня зарплаты должны приближаться к показателям средней по региону. Сегодня мы все вопросы, связанные с увеличением фонда оплаты труда, согласовываем на уровне федеральных ведомств.

– И если все будет согласовано, то когда произойдет индексация?

– Планируем, что с начала учебного года. Мы считаем, что август – самый идеальный для этого месяц, когда педагоги будут выходить из отпусков. Также индексация на 4,5% предполагается в октябре. Могу сказать, что мы уже по состоянию на начало марта отмечаем рост зарплат в некоторых муниципалитетах края на 3-5%.

– Еще одна больная тема. Сегодня доплата за классное руководство составляет 1000 рублей в месяц за 25 детей. Требования к работе классного руководителя с каждым годом возрастают. Учителю проще взять несколько лишних часов, чем классное руководство. Планируется ли с 2019 года повышение оплаты за классное руководство?

– Классное руководство у нас будет относиться к стимулирующим выплатам. Параллельно будет решаться вопрос о повышении фонда оплаты труда. Эти вопросы требуют синхронизации.

– Губернатор Виктор Томенко давал вашему министерству поручение проанализировать ситуацию с заработной платой молодых педагогов. Вы подвели уже итоги анализа?

– Конечно. Она варьируется от МРОТ до 35 тысяч рублей. Причем даже в сельской местности. Первый год – самый тяжелый для молодого педагога, потому что у него отсутствует возможность получать стимулирующие. Окладная же часть в муниципалитетах разная. Все зависит от экономики районов края, чтобы у конкретного муниципалитета была возможность доплачивать молодым учителям 30% от окладной части. Если такой возможности нет – они нам об этом сигнализируют. Тогда приходится "вручную" вникать в проблему. Могу сказать, что сегодня у нас 14 таких проблемных муниципалитетов, которым мы будем помогать весь 2019 год. Это не только контроль, но и конкретная помощь. Могу привести конкретный пример. В Тюменцевском районе первый год преподает молодой учитель. Для него местные власти создали такие условия, при которых на руки он получает 18 тысяч рублей в месяц. Это немало для начинающего учителя. Есть перспективы с точки зрения наращивания государственной поддержки. Например, подъемные. Так, в Барнауле они всего 10 тысяч рублей, а в Павловске – 100 тысяч рублей. Есть к чему стремиться.

– Продолжите фразу: "Современная молодежь …"

– Разная, интересная, ищущая себя.

– Вы сказали, что рабочий день длится с 7:30 утра до 9 вечера. А как вообще удается найти время на хобби? Какую музыку, кино или литературу любите?

– Книжки я читаю даже при дефиците времени. На конкурсе "Учитель года" многие мои коллеги задавали мне вопрос, какую именно книгу я прочитал последней. Нас женой к чтению стимулирует сын, который очень любит книги и отслеживает все новинки. Недавно я прочитал роман Гузели Яхиной "Зулейха открывает глаза". В нашей квартире есть специальная полка, куда сын ставит книги, которые мы должны прочитать. На очереди другое произведение Гузели Яхиной "Дети мои". Тоненькие книги я по возможности беру с собой в самолет. В перелетах, например, прочитал почти всего Габриэля Гарсиа Маркеса. Что касается музыки, то, наверное, из-за возраста люблю в последнее время слушать классику: Шопена с его вальсами, нравится "Вальс №2" Шостаковича. Мои же любимые фильмы в стиле "Фореста Гампа", "Побега из Шоушенка".

– А есть любимая картина про учителей?

– Лента, которая меня сильно впечатлила, – "Учитель на замену". Из российских фильмов – "Училка" Алексея Петрухина с Ириной Купченко. У нас есть такая идея, пригласить режиссера этой картины приехать к нам на Алтай осенью, и здесь, в Барнауле, вместе с ним устроить большой просмотр "Училки". Сейчас мы ведем с постановщиком переговоры по этому поводу.