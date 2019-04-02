Четырехкомнатную квартиру площадью 125 квадратных метров продают в центре Барнаула за 9 миллионов рублей, сообщается на сайте avito.ru.

Жилье находится в кирпичном доме на улице Партизанской. "Элитный жилой комплекс в самом центре города со своей собственной огороженной территорией, наземная и подземная парковка. Сам комплекс в отличном состоянии, охрана, система видеонаблюдения по всему периметру дома и комплекса в целом, имеется детская и спортивная площадки. Зона барбекю, беседка", – отмечает автор объявления.

Также продавец акцентирует внимание на просторных парадных и подчеркивает, что полы и стены в подъездах дома выложены мрамором.